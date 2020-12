Hilary Duff (33) schwebt nach wie vor auf Wolke sieben! Im Advent des vergangenen Jahres hatte die US-amerikanische Schauspielerin ihrem Liebsten Matthew Koma das Jawort gegeben – einer der wohl schönsten Momente ihres Lebens. Denn auch heute, also rund ein Jahr später, schwärmt Hilary weiterhin in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann: Mit einem emotionalen Post schwelgt sie nun in Erinnerungen an ihre Trauung.

Kurz vor Weihnachten 2019 läuteten für die "Lizzy McGuire"-Darstellerin und Matthew die Hochzeitsglocken: Am 21. Dezember haben sich die ehemalige Seriendarstellerin und der Sänger in einer ganz privaten Zeremonie die ewige Treue geschworen. Bei dem Gedanken an diesen Augenblick wird Hilary noch immer ganz emotional. Einen süßen Knutsch-Schnappschuss, der Hilary und Matthew als Braut und Bräutigam zeigt, kommentiert sie daher mit: "Fast ein Jahr her. Mein Ehemann. Ich liebe dich so."

Mittlerweile ist Hilary in anderen Umständen und scheint ihren Schwangerschaftsgelüsten voll und ganz nachzugehen. Ihr Schatz Matthew nimmt die ungewöhnlichen Essgewohnheiten seiner Liebsten offenbar kommentarlos hin: "Danke, dass du nichts zu den Süßkartoffelpommes gesagt hast, die ich letzte Nacht um 22 Uhr im Bett gegessen habe", schreibt die 33-Jährige nämlich auch in ihrem süßen Beitrag.

Getty Images Hilary Duff und ihr Mann Matthew Koma im Januar 2019 in Beverly Hills

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff im Dezember 2020

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, Dezember 2020

