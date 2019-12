Hilary Duff (32) soll endlich unter der Haube sein! 2019 war das absolute Liebesjahr für die Schauspielerin: Ihr Partner Matthew Koma hat der 32-Jährigen einen romantischen Heiratsantrag gemacht – und das sieben Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter. Seitdem wurde viel darüber spekuliert, wann die beiden Turteltauben endlich den Bund fürs Leben eingehen würden. Und nun sollen sie sich tatsächlich das Jawort gegeben haben!

Das sollen jetzt mehrere Insider und Bekannte des Paares gegenüber Just Jared bestätigt haben: Die "Cinderella Story"-Darstellerin und der Musiker sollen am Samstag in ihrem Garten in Los Angeles geheiratet haben. "Es war ein Fest der Liebe, eine kleine und intime Zeremonie in ihrem Haus mit Freunden und Familie", verriet eine Quelle dem Portal. Ein Indiz auf das Farbschema der Hochzeit soll Hilarys Stylistin Jessica Paster auf ihrem Instagram-Kanal gegeben haben – denn sie teilte einen großen Blumenstrauß mit beerenfarbenen, rosefarbenen und weißen Blumen.

Seit Januar 2017 sind Matthew und Hilary bereits in einer Beziehung. In den vergangenen knapp drei Jahren als Paar haben die beiden neben viel Harmonie auch schwere Zeiten durchgemacht. Kurz nachdem sie zusammengekommen waren, hatten sie sich getrennt – wenig später fanden sie jedoch wieder zueinander und sind nun glücklicher denn je!

