Sie spielt mit ihren Reizen! Rumer Willis (32) ist als Kind im Fokus der Öffentlichkeit aufgewachsen. Als Tochter von Bruce Willis (65) und Demi Moore (58) musste sie schnell lernen, mit der Presse und den Kameras umzugehen. Heute ist die Schauspielerin eine gestandene Frau, eher lässig unterwegs und teilt mit ihren Fans gern private Einblicke. Doch bei einem aktuellen Beitrag müssen Fans wohl zweimal hinschauen: Rumer präsentierte sich jetzt in einem eleganten, knallengen Kleid!

Via Instagram teilt die 32-Jährige ein ziemlich heißes Bild, das es in sich hat: Lediglich mit einem Jersey-Dress bekleidet setzt sie ihre Kurven vor einem Spiegel in Szene. Ganz so ernst kann Rumer ihren Schnappschuss aber selbst nicht nehmen – schauen Fans sich den Beitrag nämlich mal genauer an, fällt auf, dass die Beauty neben einem Kratzbaum für Katzen posiert. "Ich starte eine neue Modelkarriere und fange damit an, Katzenbäume zu verkaufen", betitelte sie ihren Insta-Post.

Neben witzigen und coolen Beiträgen zeigt Rumer sich öfter auch mal von ihrer nachdenklichen Seite. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte sie einen Clip von sich, der Fans etwas Sorgen bereitet hat. "Ich fühle mich komisch und nicht okay und akzeptiere es jetzt einfach", schrieb sie zu ihrem Posting.

Getty Images Demi Moore und Rumer Willis

Instagram / rumerwillis Bruce Willis, Rumer Willis und Demi Moore

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im September 2020

