Rumer Willis (32) gibt sehr ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt! Meistens teilen Promis auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und Co. eher ihre erfolgreichsten und schönsten Momente. Eine, die davon aber anscheinend nicht allzu viel hält, ist die Tochter der Hollywood-Stars Demi Moore (58) und Bruce Willis (65). Die Schauspielerin teilt ihrer Community zwar auch viele positive Neuigkeiten mit – zeigt sich jetzt aber auch mal von ihrer zerbrechlichen Seite...

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die "What Lies Ahead"-Darstellerin einen Clip via Instagram, auf dem sie nachdenklich in die Kamera schaut – und das, weil sie zu dem Zeitpunkt offenbar eine schwere Phase durchmacht. Rumer erklärte in einem Kommentar zu dem kurzen Video nämlich: "Ich fühle mich komisch und nicht okay und akzeptiere es jetzt einfach." Den genauen Grund für ihre Verstimmung nannte sie allerdings nicht.

Für diesen ehrlichen Beitrag wird Rumer von ihren Fans im Netz gefeiert: "Wir müssen normalisieren, dass man sich auch mal nicht okay fühlen darf! Pass trotzdem gut auf dich auf!", kommentiert einer ihrer Follower den Post – einige andere können sich sogar sehr gut mit der Brünetten identifizieren: "Du siehst toll aus und ich kann das [Gefühl] hundertprozentig nachvollziehen!", schreibt ein Nutzer beispielsweise.

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im September 2020

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de