Der große Tag ist gekommen! Sarah Harrison (29) und ihr Liebster Dominic (29) packen gemeinsam mit ihren beiden Kinder Mia Rose (3) und Kyla ihre sieben Sachen und kehren Deutschland den Rücken. In ihrer neuen Wahlheimat Dubai erhoffen sie sich einen glücklichen Neuanfang. Wie von den Harrisons nicht anders zu erwarten war, lassen sie ihre Fans auch an diesem großen Schritt in ihrem Leben teilhaben. Doch der Umzug läuft bei den YouTubern nicht konfliktlos ab!

In ihrem neusten YouTube-Video nehmen sie ihre Abonnenten mit auf die große Reise in Richtung Wüstenmetropole. Doch schon der Start des Abenteuers stellt die Zweifach-Eltern auf eine harte Probe. Schuld daran ist das Kofferpacken – für Dominic offenbar keine leichte Aufgabe. "Er ist kurz vorm Ausrasten", warnt Sarah ihre Zuschauer vor, während der Familienvater versucht, eines der letzten Gepäckstücke für den Umzug zu schließen. Die Tipps und Hinweise der 29-Jährigen möchte ihr Liebster aber scheinbar nicht hören und will sie stattdessen am liebsten des Raumes verweisen: "Lass mich in Ruhe", mahnt er seine Ehefrau an. Doch allzu ernst dürfte er diese Aussage nicht gemeint haben, was zum einen Sarahs gelassene Reaktion, aber auch sein Grinsen im Gesicht am Ende der Sequenz zeigt.

Den Grund, warum sie ihren Lebensmittelschwerpunkt auf einen anderen Kontinenten verlegen, gaben die beiden Influencer bereits vor einigen Wochen an. "In Dubai genießen wir wesentlich mehr Privatsphäre als in Deutschland", rechtfertigten die beiden ihre Entscheidung.

