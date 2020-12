Heidi Klum (47) ließ jetzt ihre älteste Tochter Leni (16) erstmals für Fashion-Pics posieren – wie hat der 16-Jährigen die Erfahrung, die der Startschuss für ihre Model-Karriere sein soll, gefallen? In den vergangenen Wochen wurde der Teenie langsam aber sicher der Öffentlichkeit vorgestellt. Leni durfte ihre Social-Media-Accounts mit Inhalt befüllen und war immer öfter an der Seite ihrer Mama zu sehen. Seit Donnerstag ist klar: Mutter und Tochter sind zusammen auf dem Cover der deutschen Vogue zu sehen. Und die Fotoshooting-Premiere war für das Nachwuchs-Model ein voller Erfolg!

Im Interview mit Vogue Germany schwärmt Leni von ihrem ersten Model-Job: "Es hat so viel Spaß gemacht. Es war unglaublich. Und es war toll, dich an meiner Seite zu haben." Seit sie denken kann, begleite sie ihre berühmte Mama zur Arbeit – jetzt konnte sie Heidi erstmals an ein Set mitbringen. Zu performen, vor der Kamera zu tanzen und zu posieren sei ihr leicht gefallen. Und nicht zuletzt gefielen der Blondine auch die Klamotten. "Dieses Twin-Outfit, das wir beide anhatten, war besonders toll. Das mit den farbigen Jacken, Hosen und Hemden", erinnerte sie sich im Clip und meinte damit den Cover-Look von Versace.

Und wie war's für die Germany's next Topmodel-Chefjurorin, der bis dato die Privatsphäre ihrer Kids ganz besonders am Herzen lag? "Es ist natürlich nicht so leicht für mich, nichts zu sagen, weil ich normalerweise immer so eine Helikopter-Mutter bin oder auch bei Fotoshootings für GNTM bin ich immer jemand, der Anweisungen gibt", beschrieb Heidi den Drahtseilakt. Bei Leni habe sie aber versucht, sich komplett zurückzuhalten und sie ihr Ding machen zu lassen: "Du bist du und du machst es auf deine eigene Art und Weise."

Instagram / leniklum Leni Klum im September 2020

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

