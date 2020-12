Wow, was hat Heidi Klum (47) bloß zu dieser Entscheidung bewogen? Das Supermodel achtete eigentlich bisher immer penibel darauf, dass die Gesichter seiner vier Kids Leni (16), Lou, Henry und Johan auf allen Bildern unkenntlich sind. Doch seit dem Vogue-Covershooting mit ihrer ältesten Tochter hat die GNTM-Chefjurorin ihre strenge Regel anscheinend überdacht – zumindest was Bilder mit der 16-Jährigen betreffen. Jetzt hat die Blondine sogar das erste unverpixelte Bild mit Leni im Netz geteilt!

Auf Instagram postete Heidi das Spiegelselfie von sich und dem Teenager am Set des Vogue-Shootings. Dabei scheint vor allem Leni unter Beweis zu stellen, dass sie definitiv das Model-Gen ihrer Mama geerbt hat. Denn auf dem Schnappschuss setzt sie sich bereits wie ein Profi in Szene, während die 47-Jährige stolz in die Kamera lächelt. Allerdings sind die beiden nicht alleine auf dem Foto zu sehen – auch Erna, die Mutter der Frau von Tom Kaulitz (31), ist mit von der Partie.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bergisch Gladbacherin auf einem Bild mit ihrer Tochter und Enkelin zu sehen ist. Schon vor ein paar Tagen veröffentlichte Heidi einen Schnappschuss, in dem die drei Klum-Frauen zusammen in einem Auto sitzen.

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum im Dezember 2020

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

