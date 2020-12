Leni Klum (16) ist glücklich vergeben! Die älteste Tochter von Supermodel Heidi Klum (47) wurde bisher weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten – das war vor allem ihrer Mutter sehr wichtig. Doch jetzt präsentierte sich die 16-Jährige erstmals ohne Gesichtsmaske oder Ähnlichem vor den Kameras: Leni ist zusammen mit ihrer Mutter auf dem Cover der deutschen Vogue zu sehen! Dieser Schritt stellt den Eintritt in die Modelwelt dar – und mit ihm wurden auch die ersten privaten Details über die schöne 16-Jährige bekannt.

Aus dem begleitenden Interview mit Vogue ging nun hervor, dass Leni in festen Händen ist. Nachdem sie ausplauderte, dass sie ein Freundschaftstattoo mit Heidis Mann Tom Kaulitz (31) und dessen Bruder Bill (31) habe, offenbarte sie noch ein weiteres Detail. Leni hatte vor, sich auch gemeinsam mit ihrem Freund im Mund tätowieren zu lassen – doch Mutter Heidi war dagegen. Aus der Traum vom Partner-Tattoo – vorerst zumindest! Auch in Sachen Mode scheint das Paar zu harmonieren. Leni erzählte im Interview über den Inhalt ihres Kleiderschranks: "Das einzige Teil, an dem ich hänge, sind die Hockey-Jogginghosen, die ich von meinem Freund geklaut habe." Was für eine längere Liaison spricht: Leni hat ihren Freund laut dem Vogue-Porträt sogar schon ihren Großeltern vorgestellt.

Dass Heidi unglaublich stolz auf ihre Tochter ist, teilte sie nun auf Instagram. Es falle ihr zwar schwer, die 16-Jährige in die Modelwelt zu entlassen, aber trotzdem werde sie ihre Tochter auf ihrem Weg unterstützen. "Ich werde für immer alles tun, damit du glücklich bist und sich deine Träume erfüllen", versprach Heidi ihrer Tochter.

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum im Dezember 2020

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Leni Klum im November 2020

