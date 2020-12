Jetzt bezieht er Stellung! Lange hat Pietro Lombardi (28) gebraucht, um sich nach seiner Trennung von Sarah Lombardi (28) auf eine neue Frau einzulassen. In Influencerin Laura Maria Rypa scheint er dieses Jahr dann endlich eine neue Liebe gefunden zu haben – doch auch diese Beziehung ging in die Brüche. Seitdem spekulieren Fans der beiden immer wieder über den Grund für das Liebes-Aus: Hat der Sänger die Blondine womöglich sogar betrogen? Im Web klärte er jetzt auf...

Auf Instagram stellte sich der Musiker einer Fragerunde. Ein Abonnent wollte dabei von ihm wissen, ob er seine Ex in der Vergangenheit betrogen hat. Diese hatte zuvor nämlich in ihrer Story über ihre Erfahrung mit einem treulosen Partner gesprochen. "Ich hab die Story geschickt bekommen und musste einfach nur lachen! [...] Ich beantworte euch die Frage: Nein, ich habe damit nichts zu tun", ließ er verlauten. Er könne zudem nicht verstehen, warum seine Verflossene den Fans Raum zur Spekulation gab. Seiner Meinung nach hätte sie erwähnen sollen, dass der "Cinderella"-Interpret unschuldig ist.

Das holte Laura immerhin jetzt nach: "Pie hat mich nicht betrogen", schrieb sie in ihrer Story. Dass Pietro nichts von Seitensprüngen hält, erwähnte der ehemalige DSDS-Gewinner bereits in einem vergangenen Q&A. Auf die Frage, ob er Fremdgehen verzeihen könne, fand er damals eine klare Antwort: "Ich nicht. Andere verzeihen so etwas ganz leicht, als wäre es etwas Normales."

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Anzeige

Getty Images Musiker Pietro Lombardi, Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de