Wird das Geld jetzt knapp? Laura Müller (20) kann sich in diesem Jahr über einen echten Luxus-Adventskalender ihres Liebsten Michael Wendler (48) freuen. Vor laufenden Kameras hat die 20-Jährige bis jetzt jedes Türchen geöffnet und stolz ihre sündhaft teuren Geschenke im Netz präsentiert: Unter anderem konnte sie sich schon an diversen Designer-Schuhe und Diamant-Ohrringen erfreuen. An Tag 13 bekam die junge Frau allerdings eine vergleichsweise günstige Überraschung!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die Influencerin jetzt ihre Kalender-Ausbeute: Neben einem Plüsch-Rentier und verschiedensten Süßigkeiten gab es für die Wendler-Gattin auch einen Kugelschreiber der Marke Montblanc. Im Vergleich zu den vorherigen Luxus-Artikeln ein wahres Schnäppchen: Das petrolfarbene Schreibutensil gibt es nämlich schon für 195 Euro zu erwerben. Dennoch scheint sich Laura sehr über den Inhalt des Türchens zu freuen. "Vielen Dank für den Montblanc mein Schatz. Jetzt nehme ich deinen nicht mehr in Beschlag", schreibt sie in ihrer Story sichtlich zufrieden mit ihrer neusten Errungenschaft.

Für den vorweihnachtlichen Spaß seiner Frau griff der Sänger bis jetzt jedoch fast immer sehr tief in die Tasche. Lediglich der Kugelschreiber und ein Parfüm, das es am neunten Tag für das Playboy-Model gegeben hatte, fielen bislang durch ihren vergleichsweise niedrigen Preis auf. Insgesamt kosteten die Geschenke allerdings bereits jetzt schon rund 12.000 Euro.

Instagram / lauramuellerofficial Montblanc-Kugelschreiber aus Laura Müllers Adventskalender

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, TV-Stars

ActionPress Michael Wendler, Sänger

