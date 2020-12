Lässt er etwa nach? Laura Müller (20) hat von ihrem Schatzi Michael Wendler (48) dieses Jahr einen absoluten Luxus-Adventskalender bekommen. Vor laufender Kamera hat die 20-Jährige bisher jedes Türchen aufgemacht und ihre teuren Geschenke präsentiert: Unter anderem durfte sie sich schon über einen Pelz und ein iPhone der neuesten Generation freuen! Hinter Türchen Nummer neun hat sich nun jedoch ein vergleichsweise günstiges Präsent versteckt...

In ihren Instagram-Storys präsentierte die junge Influencerin jetzt ihre Kalender-Ausbeute: Neben Schokolade und einer singenden Weihnachtsmann-Puppe gab es für die Wendler-Gattin auch das Dior Addict Eau de Parfum. Und das erweist sich im Vergleich zu den vorherigen Luxus-Artikeln als richtiges Schnäppchen! Die 30-Milliliter-Version des Duftes gibt es regulär nämlich schon ab 68 Euro in Parfümerien zu kaufen. Dennoch scheint das Playboy-Model seine Freude kaum verstecken zu können. "Türchen neun ist so toll", betitelte sie ihr Video und fügte dem viele Herz-Emojis hinzu.

Für das vierte Türchen bezahlte der Schlagersänger noch unglaubliche 1.900 Euro für eine Tasche der Marke Louis Vuitton. Und auch für das Apple-Smartphone am ersten Tag könnte er bis zu 1.560 Euro hingeblättert haben! Ob der Wendler nun aber einen Gang zurückschraubt und für die restliche Adventszeit eher "preiswerte" Überraschungen für seine Liebste vorbereitet?

Anzeige

Thomas Burg/ ActionPress Michael Wendler und Laura

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de