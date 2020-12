Andy Cohen (52) und Co. läuten die Festtage ein! Im Dezember werden gleich mehrere große religiöse Feierlichkeiten zelebriert: Neben dem christlichen Weihnachten findet im letzten Monat des Jahres unter anderem das jüdische Fest Hanukkah statt. Das wird nicht nur an drei Tagen, sondern gleich an acht gefeiert. Seit Donnerstag ist das Lichterfest nun in vollem Gange – und zu diesem Anlass wirft sich auch Moderator Andy ganz schön in Schale!

Via Instagram teilte der 52-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit Sohn Benjamin (1) zu sehen ist. Andy präsentiert sich darauf ganz elegant in einem Nadelstreifenanzug – sein kleiner Spross trägt einen Batik-Strampler. Letzterer zeigt auf dem Bild völlig fasziniert auf die Chanukkia, einen Kerzenständer, bei dem an jedem Tag des Hanukkah-Fests eine Kerze angezündet wird.

Neben Andy feiert auch die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris (56) das jüdische Fest, da ihr Mann Douglas Emhoff dem Judentum angehört. Auf Instagram teilt die Politikerin nun ein Video, in dem sie und ihr Liebster eine Kerze anzünden und allen ein frohes Fest wünschen und erklären: "Es ist einer der Lieblingsfeiertage unserer großen, modernen Familie!"

The Big Bang Theory-Darstellerin Mayim Bialik (45) feiert Hanukkah nicht nur – sie erklärt ihren Fans in einem YouTube-Tutorial sogar, worum es dabei geht. Unter anderem erläutert sie Begriffe wie Latkes. Dabei handelt es sich um Kartoffelpuffer, die traditionell an dem Lichterfest gegessen werden. Die Leckereien dürften sich wohl auch Sänger Michael Bublé (45) und Designerin Leah McSweeney schmecken lassen, die die achttägigen Festtage nun ebenfalls mit ihren Liebsten genießen.

Andy Cohen mit seinem Sohn Benjamin, 2020

Kamala Harris, künftige US-Vizepräsidentin

Mayim Bialik, Schauspielerin

Michael Bublé, Sänger

