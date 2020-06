Was für eine süße Feier! Jessica Alba (39) geht komplett in ihrer Mutterrolle auf: Gemeinsam mit ihren Töchtern Honor (12) und Haven (8) vertreibt sich die "Honey"-Darstellerin die Zeit gerne mit lustigen TikTok-Tanzeinlagen – sehr zur Freude ihrer Kids, die aufgrund der aktuellen Situation manchmal mit Langeweile zu kämpfen haben. Auch Honors zwölfter Geburtstag sollte offenbar eine tolle Abwechslung für die Kinder werden.

Das wollte die Dreifachmama auch ihrer Community nicht vorenthalten: Ihr Instagram-Schnappschuss zeigt alle versammelt hinter einem liebevoll geschmückten Tisch – Jessica, Cash (41), Honor, Haven und Hayes (2) sind am Strahlen. Dazu schrieb die 39-Jährige begeistert: "Ich bin so stolz darauf, wer sie heute ist, und ich bin so gesegnet, ihre Mutter zu sein." Anscheinend genießt sie diesen Tag ebenso wie Honor. Ob die Schauspielerin den farbenfrohen Regenbogenkuchen selbst gebacken hat, wird nicht allerdings verraten.

Dass Jessica es liebt, den Geburtstag ihrer Lieblinge zu zelebrieren, bewies sie bereits, als Haven fünf wurde: Da gab es extra eine Party mit dem Motto "Wassermelone", weil es die absolute Lieblingsfrucht der Kleinen ist. Natürlich durfte auch an diesem Tag eine üppig dekorierte Torte nicht fehlen.

Anzeige

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Anzeige

Getty Images Jessica Alba im Mai 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de