Nathalie Bleicher-Woths (24) Kindheit war nicht immer ganz leicht. Die Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin lebte als Fünfjährige für einige Zeit im Kinderheim. Der Grund dafür: Der Sorgerechtsstreit zwischen ihren Eltern war aus den Fugen geraten. Trotz der Schwierigkeiten in der Vergangenheit ist die Beauty ein absoluter Familienmensch und liebt ihre Angehörigen über alles. Doch vor drei Jahren ereilte sie ein schwerer Schicksalsschlag: Nathalies Mutter verstarb. Jetzt erinnert sich der TV-Star an seine geliebte Mama.

"Endlose und bedingungslose Liebe... das hast du mir immer gegeben, Mama", beginnt die Blondine einen emotionalen Post auf Instagram. Sie könne es kaum glauben, dass ihre Mutter mittlerweile schon drei Jahre nicht mehr bei ihr sei. "Ich weiß noch, dass du mir gesagt hast, dass du dennoch immer in meinem Herzen bleiben wirst... das wirst du. Für immer und ewig. Versprochen. Und dennoch ist es so schwer ohne dich", äußert die 24-Jährige nachdenklich. Es gebe keinen Tag, an dem sie nicht an die Verstorbene denken und sie schmerzlich vermissen würde.

Vor allem der Moment, in dem Nathalie erfahren hatte, dass ihrer Mutter etwas ganz Schreckliches zugestoßen war, bleibe ihr für immer im Gedächtnis. Offenbar hatte ihr Bruder der Seriendarstellerin die traurige Botschaft überbracht. "Es kommt mir wie gestern vor, als Chris in mein Zimmer kam, morgens... und meinte: 'Natha, Mama atmet nicht mehr.'" Diese Worte werde Nathalie nie vergessen.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Reality-Darstellerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, vor dem BTN-Hausboot 2020

RTL II Nathalie Bleicher-Woth bei einem BTN-Shooting 2020

