Wie stellen sich Thomas und Nicole ihre gemeinsame Zukunft vor? Der Schweinehalter und die Account-Managerin lernten sich bei Bauer sucht Frau kennen – und lieben: Bei den beiden hat es gewaltig gefunkt. Ein Thema steht ihrem gemeinsamen Glück aber immer wieder im Weg: Die Entfernung. Zwischen dem Hof des Bayers und dem Zuhause der Österreicherin liegen 800 Kilometer. Wollen die beiden in Zukunft eine Fernbeziehung führen?

Bei einem gemeinsamen Picknick auf dem Feld sucht Thomas das Gespräch zu seiner Auserwählten. "Das Problem, dass uns 800 Kilometer trennen – ich glaube, dass wenn man etwas wirklich möchte, dann klappt das auch und ich glaube, wir schaffen das", erklärt Thomas. Seine Liebste sieht das offenbar ähnlich optimistisch. "Ich hatte so eine fantastische Zeit mit dir. Ich werde wiederkommen. Ich habe mich bis über beide Ohren in dich verliebt", gesteht die Wienerin dem 38-Jährigen. Auch Thomas hat starke Gefühle für Nicole entwickelt. Er habe nie gedacht, dass er sich in so kurzer Zeit wieder in jemanden verlieben könne. "Ich bin sehr glücklich, dass wir ein Paar sind", fasst der Spargelbauer zusammen.

Dabei hatte vor allem Thomas immer wieder Bedenken an einer Fernbeziehung geäußert. Dass er seine Zweifel nun scheinbar hinter sich gelassen hat, macht Nicole sehr glücklich: "Ich habe natürlich gehofft, dass er mir das sagen wird."

