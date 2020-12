In der Fummel-Challenge gibt es nur einen Sieger! Der große Endspurt bei Prince Charming ist eingeleitet: Die letzten vier Kandidaten kämpfen um Alexander Schäfers Herz. Kurz bevor der Prince die Entscheidung trifft, wer ins Finale einziehen darf, haben Lauritz Hofmann, Jacob Koslowsky, Gino Bormann (32) und Vincent Lange noch einmal die Gelegenheit, ein Einzeldate und damit wichtige Zeit zu zweit mit ihrem vermeintlichen Mr. Right zu verbringen. Den passenden Partner für das Rendezvous sucht sich der Frankfurter bei ziemlich schlüpfrigen Spielchen raus.

Mit verbundenen Augen inspiziert der 30-Jährige seine Halbfinalisten ganz genau. Während er in der ersten Runde zunächst nur die Hände der Singles berührt und streichelt – wird es kurz darauf intimer. Gino fliegt nach dem ersten Tasttest raus und die übrigen drei werden weiter befummelt. "In Runde zwei nehme ich mir heraus, von oben bis unten die Jungs abzutasten und den gesamten Körper abzutasten", erklärt der Prinz. Klar, dass er dort auch die knackigen Pos der Kandidaten nicht auslässt. "Da habe ich mich auch nicht lumpen lassen und überall hingepackt." Nach einer finalen Knutschprobe ist aber klar: Lauritz kann in allen Runden überzeugen und darf mit aufs Date.

Schmutzige Momente sind in der aktuellen Staffel des Gay-Datingformats aber keine Seltenheit. Erst in der vergangenen Woche machte Vincent mit einem feuchten Geständnis auf sich aufmerksam: Der Student borgte sich für ein Treffen mit Alex eine Badehose von Konkurrent Lauritz und brachte die nicht ganz im ursprünglichen Zustand zurück. "Vielleicht ist da noch ein bisschen Vorsaft dran", gestand er.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

TVNow Lauritz, Vincent, Jakob und Gino bei "Prince Charming"

TVNOW Alexander Schäfer und Lauritz Hofmann

TVNOW Vincent und Alex bei "Prince Charming"

