Wenn Chiara Antonella sich ihren Traummann backen dürfe, wie müsste er sein? Der Bayerin brachte ihre diesjährige Teilnahme bei Love Island leider kein Liebesglück. Zwischen ihr und ihrem ersten Couple Josua Günther wollte der Funke nicht so recht überspringen, und auch für ihr Finalpartner Melvin Pelzer (26) konnte sie ihre Gefühle nach der Show nicht intensivieren. Chiara ist demnach weiterhin Single – aber was muss ein Mann haben, damit sie sich in ihn verliebt?

"Einen bestimmten optischen Typen habe ich nicht, entweder er gefällt mir oder er gefällt mir nicht. Ansonsten ist mir wirklich sehr wichtig, dass er aufmerksam und lustig ist", erklärte die Blondine, die außerdem viel Wert auf Treue und Ehrlichkeit trägt, gegenüber Promiflash. Netflix als Hobby gehe für sie so gar nicht. Ihr Zukünftiger sollte ebenso kein Womanizer sein: "Er sollte kein Geier sein und auch nicht schon tausend Frauen auf Instagram vorher angeschrieben haben, das pack ich gar nicht, das geht echt nicht", betonte das Reality-TV-Sternchen.

"Das Wichtigste, wenn man eine Beziehung eingeht, ist, dass man mit seinem Partner dann ein Team ist. Das ist das Schönste, was man haben kann", schwärmte Chiara. Einen eigenen Instagram-Account müsse ihr Zukünftiger nicht haben, er sollte ihr Influencer-Dasein aber respektieren und sie darin unterstützen.

