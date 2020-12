Susan Sideropoulos (40) widmet ihrer verstorbenen Mutter Edna emotionale Zeilen! Im Alter von sechs Jahren musste die Schauspielerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sie erfuhr, dass ihre Mama an Krebs erkrankt war. Zehn Jahre später verstarb diese an den Folgen der Krankheit und hinterließ mit ihrem Tod in Susans Leben eine große Lücke. Nun gedenkt die Schauspielerin der Verstorbenen mit einem rührenden Post im Netz!

"Im Dezember vor 24 Jahren bist du gegangen", erinnerte sich Susan via Instagram zurück. Während für viele Menschen aktuell das Fest der Liebe immer näher rückt, feiern die ehemalige GZSZ-Bekanntheit und ihre Liebsten Chanukka – das achttägige jüdische Lichterfest. Am fünften Tag zündete die Hamburgerin nun eine Kerze für ihre Mama an. "Du hast gekämpft und wolltest immer leben, lachen und lieben", schrieb sie zu einem gemeinsamen Mutter-Tochter-Schnappschuss.

Trotz ihrer ernsten Erkrankung gab Edna nie auf. "Heute, wo ich in deinem Alter bin, weiß ich erst, wie stark du warst, wie viel Kraft es dich gekostet haben muss, mir eine fast unbeschwerte Kindheit zu schenken", erklärte die 40-Jährige.

Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos, Oktober 2014

Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos bei den 99Fire-Films-Award im Admiralspalast in Berlin im Februar 2017

Anzeige

Getty Images Susan Sideropoulos 2017 in Berlin

Anzeige

Wusstet ihr, dass Susan ihre Mutter bereits in jungen Jahren verloren hat? Nein, das ist mir neu. Ja, das habe ich mitbekommen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de