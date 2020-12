Öffentliche Auftritte sind für Herzogin Meghan (39) seltener geworden – doch nachdem sie im November bekannt gegeben hatte, im Sommer eine Fehlgeburt erlitten zu haben, zog sie sich vorerst komplett zurück. Ein paar Wochen später scheint sie nun wieder bereit zu sein, sich der Öffentlichkeit zu stellen, und meldet sich mit einer wichtigen Botschaft zurück. In einer emotionalen Rede bedankt sich Meghan bei den stillen Helden der Coronakrise.

"In einem Jahr, das für alle eine universelle Herausforderung war, habe ich mich von den Geschichten des Mitgefühls in unseren Gemeinden inspirieren lassen. Im ganzen Land haben die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, um zusammenzukommen und das kollektive Wohlergehen ihrer Mitmenschen zu unterstützen", erklärt die ehemalige Suits-Darstellerin in der CNN Heroes Series. Meghan bezieht sich hier auf Freiwillige, Angestellte, Krankenschwestern und Nachbarn, die sich gemeinsam für ihre Gemeinden engagieren und sich zum Beispiel um die Kinderbetreuung von befreundeten Familien kümmern oder dafür sorgen, dass die Nachbarn eine warme Mahlzeit bekamen.

"Heute Abend feiern wir diese stillen Helden, von denen ich einige kenne und andere aus der Ferne grüße. Diese Personen sind aufgestanden und haben sichergestellt, dass die grundlegendsten Bedürfnisse unserer Gemeinschaften gegeben sind. Sie haben dafür gesorgt, dass die Menschen um sie herum nicht isoliert leiden müssen", stellt Meghan weiter klar. Auf ihre eigene Situation geht die Mutter des kleinen Archie Harrison (1) zwar nicht ein, doch hält sie fest, dass das Jahr eine "große Herausforderung für alle" war.

Getty Images Herzogin Meghan, 2019

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

