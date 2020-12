Mit diesen Schwangerschaftsleiden hatte Jessica Paszka (30) bereits zu kämpfen! Die Community der ehemaligen Bachelorette ahnte es zwar schon lange, aber Jessi bestätigte erst vor wenigen Stunden diese süßen News: Sie und ihr Freund Johannes Haller (32) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. In einem Social-Media-Beitrag zeigte die Beauty bereits ihren beachtlichen Babybauch. Jetzt verriet Jessi, dass sie während der Schwangerschaft bereits mit einigen Unpässlichkeiten gerungen hat.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 30-Jährige ziemlich überrascht davon, dass ihre Fans schon so früh bemerkt haben, dass sie schwanger sei, und erklärte außerdem: "Ich hatte wirklich drei Monate so eine starke Übelkeit, dass ich mich so aufraffen musste, hier in die Kamera zu sprechen. Das war wirklich eine Herausforderung." Sie habe sehr oft Dinge nicht riechen oder nicht essen können, und das habe man ihr ihrer Meinung nach einige Male sogar angemerkt.

Neben Let's Dance-Star Katja Kalugina (27), Citamaass (33) und Kim Gloss (28) reagierte auch Johannes' Ex-Freundin Yeliz Koc (27) auf die Babynews. "Ich wusste schon vor ein paar Monaten von der Schwangerschaft, und natürlich wünscht man jedem nur das Beste", meinte sie im Promiflash-Interview. In der aktuellen Situation sei Familie einfach das Wichtigste, und Kinder würden das Leben bereichern.

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, 2020

