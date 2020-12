Manche Fans geben Unsummen aus, um ein Stück ihres Idols abzubekommen! Bei Auktionen kommen oft Gegenstände der Stars unter den Hammer. So wurde erst vor ein paar Tagen die Pistole versteigert, die Sean Connery (✝90) in den 60er-Jahren in dem Film "James Bond – 007 jagt Dr. No" als Requisite benutzt hatte. Doch auch eher skurrile Objekte der VIPs wechselten bereits für unglaubliche Summen den Besitzer. Welche Versteigerung da wohl die seltsamste ist?

Man mag es kaum glauben, aber die Essensreste der Promis sind auf Auktionen heiß begehrt: So ging ein angeknabberter French Toast von US-Sänger Justin Timberlake (39) für 2.600 Euro über den Tisch. Getoppt wird das von dem benutzten Kaugummi seiner Ex-Freundin Britney Spears (39) – einem Fan war dieses Stück sage und schreibe 12.000 Euro wert! Ein anderer Käufer kann sich derweil über ein Stück von Prinz Charles (72) und Prinzessin Dianas (✝36) Hochzeitstorte freuen. Das fast 40 Jahre alte Gebäck brachte bei einer Auktion 1.600 Euro ein.

Die getragene Wäsche der Prominenz zieht ebenfalls ziemlich viele Bieter an. Den Vogel abgeschossen hat da wohl der Höchstbietende bei einer Versteigerung von Michael Jacksons (✝50) Unterhose: 2008 blätterte er unglaubliche 900.000 Euro dafür hin! Doch es geht noch skurriler: Scarlett Johansson (36) schnäuzte im selben Jahr in ein Taschentuch – dieses ging für satte 4.800 Euro weg. Ein Zahn des verstorbenen Beatles-Stars John Lennon (✝40) erzielte zudem einen Spitzenpreis von 25.000 Euro.

ZUMA PRESS, INC. Sean Connery in "James Bond – 007 jagt Dr. No"

Getty Images Britney Spears, 2002

Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana bei der Hochzeit 1981

Getty Images Ein Stück von Prinz Charles und Prinzessin Dianas Hochzeitstorte

Getty Images Musiker John Lennon

