Hat Patrick durch Bauer sucht Frau seine Traumfrau gefunden? Der Landwirt will nicht mehr alleine auf seinem Hof leben – und ist deswegen Teil der beliebten Kuppelshow. Kandidatin Julia buhlt seitdem um das Herz des Naturburschen – und scheint damit auch Erfolg zu haben! Er schickte alle anderen Teilnehmerinnen nach Hause und genießt jetzt traute Zweisamkeit mit der Blondine. Doch wie ernst meinen sie es nach Ende der Dreharbeiten miteinander?

Achtung, Spoiler!

Patrick und Julia sind sich einig: Sie wollen sich auch nach der Zeit in dem Format weiter kennenlernen und an ihre Gefühle anknüpfen. Das macht der Farmer nicht zuletzt mit einem süßen Liebesbeweis in der letzten Folge am Montagabend deutlich: Er mäht ein riesiges Herz in die Wiese und schenkt seiner Auserwählten ein Foto von ihnen beiden. "Mir haben die Tage mit Julia super gefallen. Es könnte von mir aus jeden Tag so sein", erklärt er im Gespräch mit Bild.

Auch bei Julia stehen alle Zeichen auf Liebe. Sie gibt zu: Sie habe sich direkt von dem Bauer angezogen gefühlt. "Ich habe meinen Traummann gefunden. Ich hoffe, dass es für uns eine gemeinsame Zukunft gibt", schwärmt sie im Interview. Was meint ihr – haben die zwei gute Chancen, als Paar zusammenzukommen?

Julia und Patrick im Laufe ihrer Hofwoche, "Bauer sucht Frau" 2020

Patrick und Julia bei "Bauer sucht Frau" 2020

Julia und Patrick bei "Bauer sucht Frau" 2020

