Weiß Bauer Peter, was er will? Der Nordrhein-Westfale hat im Rahmen der Bauer sucht Frau-Hofwoche die Erziehungswissenschaftlerin Alina eingeladen, um sie näher kennenzulernen. Bisher schien es bei den beiden auch wirklich gut zu laufen. Doch Alina stört, dass Peter ihr kaum Signale gibt, was er für sie empfindet. Zum Ende der Hofwoche möchte die 29-Jährige nun aber endlich wissen, woran sie ist – und stellt den Besitzer eines Hofladens zur Rede!

"Ich bin nicht so der große über Gefühle-Erzähler. Ich warte lieber bisschen länger und warte ab, bis sich da was entwickelt. Es gibt ja einige, die küssen nach einem Tag oder einer Woche. Aber so bin ich nicht", stellt Peter klar. Er müsse sich einfach sicher sein, dass es richtig passe. "Würdest du sagen, es fühlt sich an wie verknallt sein?", möchte Alina daraufhin wissen. Peter antwortet, dass er sie in Herz geschlossen habe. Doch das ist der Pädagogin noch nicht genau genug. "Es ist zum Haareraufen. Mir reichts", sagt sie und dampft ab. Peter schaut ihr hinterher – er kann ihre Reaktion nicht begreifen: "Ich habe gesagt, dass ich sie lieb habe, dass ich sie mag und deswegen ist das gerade nicht ganz so einfach zu begreifen."

Peter möchte Alina aber offenbar nicht einfach so gehen lassen und läuft seiner Hofdame hinterher. "Sorry, ich glaube, ich habe die falschen Worte gewählt. Was heißt die falschen Worte gewählt oder ich bin nicht der beste darin, meine Gefühle zu zeigen. Es tut mir leid, wenn das falsch rüberkommt", entschuldigt sich der 34-Jährige und nimmt die Brünette in den Arm. Er wolle an sich arbeiten und wolle ihr in Zukunft mehr Wärme spüren lassen. Doch auch Alina sieht ihren Fehler ein: "Ich habe da Verständnis für und dass ich das so hochgegangen bin, das tut mir ja auch leid. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der einfach wegläuft." Peter gibt ihr daraufhin einen Kuss auf die Stirn.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Peter und Alina, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

TVNOW Bauer Peter und Alina bei "Bauer sucht Frau" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Bauer Peter und Alina bei "Bauer sucht Frau" 2020

