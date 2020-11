Schon in der vergangenen Folge musste Alina auf Peters Hof ordentlich mit anpacken. Langsam wird die Westfälin fast ein bisschen skeptisch, ob der Landwirt bei Bauer sucht Frau wirklich eine Partnerin kennenlernen möchte. Oder ist er vielmehr auf der Suche nach einer besseren Mitarbeiterin? Als nun auch in dieser Woche wieder anstrengendes Schaffen auf dem Programm steht, hakt Alina nach und stellt klar: Bei der Arbeit unterstützen ja, die Arbeit übernehmen nein!

Zunächst geht es für die beiden gemeinsam mit dem Kartoffelroder aufs Feld. Hier soll Alina die geernteten Kartoffeln und aus Versehen ebenfalls ausgegrabenen Steine voneinander trennen. Anschließend wird "abgesackt" – die Knollen sollen in 20 Kilo schwere Säcke gefüllt werden. Auch an dieser Station ist Alinas Einsatz gefordert. "Die Arbeit hier hat es auf jeden Fall ganz schön in sich. Vielleicht ist es auch nicht ganz so mein Ding. Das ist halt einfach körperliche Arbeit. Daran bin ich nicht gewöhnt. Und werde ich mich wahrscheinlich auch nicht in nächster Zeit daran gewöhnen", gibt sie offen zu.

"Willst du denn eine Frau, die dir jeden Tag beim Säcke befüllen hilft?", will Alina von Peter wissen. "Man kann immer mal Hilfe gebrauchen, wenn mal Not am Mann ist", erklärt der 34-Jährige – und lässt ihre konkrete Frage unbeantwortet. "Also du brauchst keine Frau zum Arbeiten auf dem Hof?", bohrt Alina erneut nach und lockt Peter so aus der Reserve. "Nein. Aber wenn die Frau den Laden und das Management übernimmt, da werde ich mich nicht gegen wehren", lautet seine Reaktion. Im Einzelinterview betont er zudem: "Ich suche eine Frau fürs Herz. Aber wenn mir eine Frau helfen möchte, freue ich mich."

TVNOW / Julia Braun Alina und Peter im Laufe der Hofwoche bei "Bauer sucht Frau" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Peter und Alina, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

TVNOW / Julia Braun Alina und Peter, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

