Boris Becker (53) gibt einen seltenen privaten Einblick in seine Beziehung mit seiner Tochter Anna Ermakova (20)! Vor rund zwanzig Jahren wurde der ehemalige Tennisprofi nach einer Liaison mit dem russischen Model Angela Ermakova ein drittes Mal Vater. Mittlerweile hat er sogar vier Kinder. Über sein Verhältnis zu seiner einzigen Tochter war allerdings lange nicht viel bekannt. In den vergangenen Jahren wurde Boris aber immer lockerer darin, in der Öffentlichkeit auch über Anna zu sprechen. Nun verriet er außerdem: Anna, Angela und er ständen sich so nahe, dass sie vergangenes Jahr sogar die Festtage miteinander verbracht haben!

Die Beziehung zu Anna und Angela thematisierte der 53-Jährige gerade in seinem neuen, mehrteiligen Amazon Music-Podcast "Boris Becker – Der Fünfte Satz". Auch wenn die drei es zu Beginn nicht leicht gehabt hätten, fühlten sie sich jetzt umso enger verbunden: "Fremder kann man sich nicht sein, als wir uns waren, als unsere Tochter geboren wurde. Es ging aber jetzt so weit, dass wir letztes Jahr sogar Weihnachten zusammen verbracht haben – Angela, Anna und ich. Und dass das nach dem Start möglich ist, ist das achte Weltwunder", schwärmte der Vierfach-Vater.

Schon zum 20. Geburtstag seiner Tochter hatte Boris im März auf Instagram liebevolle Worte gefunden: "Nur das Allerbeste für dich zu deinem besonderen Tag, Anna!" Und auch im Laufe des Jahres teilte er immer wieder stolz Bilder von Anna, die er gerne mal mit dem Hashtag #DaddysGirl versah. Hättet ihr erwartet, dass Boris und Anna 2019 gemeinsam Weihnachten gefeiert haben? Stimmt ab.

Anzeige

ActionPress Boris Becker im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Anna und Angela Ermakova in Dortmund im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im März 2020

Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass Boris und Anna 2019 gemeinsam Weihnachten gefeiert haben? Nein, das überrascht mich! Ja und das freut mich riesig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de