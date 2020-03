Boris Becker (52) denkt an den Ehrentag seiner einzigen Tochter! Im Jahr 2000 erblickte Anna Ermakova (20) das Licht der Welt – sie ging aus einem mittlerweile berüchtigten Techtelmechtel des ehemaligen Tennisspielers mit dem russischen Model Angela Ermakova hervor. Inzwischen hat die 20-Jährige sich wie ihre Mama einen Namen in der Fashion-Branche machen können und darauf ist offensichtlich auch Boris stolz: Mit einer lieben Message gratulierte er Anna zum Geburtstag.

"Nur das Allerbeste für dich zu deinem besonderen Tag, Anna!", schrieb der einstige Sport-Star am Sonntag unter ein Bild von Anna auf Instagram. Darauf schaut die Laufstegschönheit in gewohnter Model-Manier und perfekt gestylt in die Kamera – und klar wird bei dem Anblick auch, dass Boris' Mädchen langsam aber sicher erwachsen geworden ist. Und das Geburtstagskind freute sich selbstverständlich über die Grüße, die sie bekommen hat: "Vielen Dank für all die lieben Glückwünsche", kommentierte sie ein Foto von sich mit Luftballons in Form einer 20.

Noch dazu ist es nicht das erste Mal, dass Anna auf dem Social-Media-Kanal ihres Vaters auftaucht. Anlässlich des internationalen Frauentags postete er schon einmal ein Bild von ihr und verfasste dazu den rührenden Text: "Gesegnet, stark, geliebt, Tochter." Seine knapp 276.000 Follower feierten die Wertschätzung – über 3.000 Likes bekam Boris dafür von seiner Community.

Getty Images Boris Becker im April 2019

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im März 2020

Getty Images Anna Ermakova im Oktober 2018



