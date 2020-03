Boris Becker (52) als stolzer Vater! Der ehemalige Tennisspieler ist Vater von vier Kindern. Zu den Söhnen mit seiner Ex-Frau Barbara (53) und seinem jüngsten Sprössling Amadeus (10), der aus der Beziehung zu Lilly Becker (43) stammt, gesellt sich seine mittlerweile erwachsene Tochter Anna (19). Die rothaarige Beauty, die aus der kurzweiligen Liaison mit dem russischen Model Angela Ermakova hervorging, hat sich mittlerweile einen Namen in der Fashion-Branche gemacht. Zum Internationalen Frauentag postete Boris jetzt ein seltenes Bild seiner Tochter.

"Gesegnet, stark, geliebt, Tochter", schreibt der Sportstar in die Hashtags unter einen Instagram-Schnappschuss, der seine Tochter im schwarzen Lederlook zeigt. Ihre Lockenpracht hat Anna frech nach oben frisiert, ihren Body setzt sie in hautengen Lederhosen und einem tief ausgeschnittenen, schimmernden Oberteil in Szene. Auch wenn Boris seine Kids kaum öffentlich präsentiert, hat er sich in der Vergangenheit bereits wiederholt mit emotionalen Statements im Netz zu seinen Liebsten geäußert.

"Meine wunderschöne Tochter im Weihnachts-Feeling", schrieb er beispielsweise an Heiligabend 2019 zu einem Selfie der 19-Jährigen. Mit roten Lippen, Haarbändern und lackierten Fingernägeln in der gleichen Farbe erstrahlte Anna im Festtagslook. Im Sommer hatte der Olympia-Sieger außerdem ein gemeinsames Urlaubsfoto mit seinen Jungs geteilt.

Instagram / borisbeckerofficial Model Anna Ermakova

Action Press / Gulotta,Francesco Anna Ermakova in München

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker (Mitte) mit seinen Söhnen Elias, Amadeus und Noah (v.l.n.r.)



