Erster Abgang bei der neuen TVNOW-Show #CoupleChallenge! In Folge zwei wurden bereits zwei Pärchen für die Abschussliste nominiert: Es traf Christina Dimitriou mit Boyfriend Aleksandar Petrovic (29) und YouTube-Hottie KsFreak mit seiner besseren Hälfte Lisa-Marie Weinberger. Deswegen mussten die zwei Teams noch einmal in einer Prüfung direkt gegeneinander antreten. In dieser Exit-Challenge waren dann noch einige harte Aufgaben vorbereitet – doch welches Duo konnte sich am Ende nicht durchsetzen?

Tatsächlich traf es den YouTuber und seine Influencer-Freundin, sie konnten einfach nicht mit Aleks und Christina mithalten. Das Social-Media-Pärchen konnte nicht ansatzweise so viele Aufgaben wie die Gegner lösen. Damit stand, nachdem Christina und Aleks im Ziel angekommen sind fest, Marcel und Lisa sind raus. Sie durften dann noch eine Nacht im Camp verbringen und mussten am Tag darauf die Heimreise antreten. Für Lisa fiel dadurch ein enormer Druck von den Schultern, wie sie selbst offenbarte.

Die beiden Netz-Bekanntheiten nehmen ihr Aus sportlich, immerhin war dies die erste TV-Show für Lisa. Vielleicht wird man die beiden demnächst ja öfter zusammen im Fernsehen sehen und dann haben sie bereits mehr Erfahrung. Am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen, ob ihr damit gerechnet habt, dass Marcel und Lisa als Erstes gehen müssen.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Christina und Aleksandar bei "#CoupleChallenge"

TVNOW Lisa-Marie Weinberger und Marcel Dähne (KsFreak)

TVNOW Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge"

