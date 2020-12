Oh, là, là! Lisa Del Piero (24) begeistert unzählige Follower mit ihrem sportlichen Content – dabei gibt sie ihren Followern zwar auch Einblicke in ihr Leben, vor allem aber in ihre Fitness-Routine. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin trainiert ihren Body nämlich fast täglich – daher ist es verständlich, dass sie diesen im Netz gerne in Szene setzt. Die Beauty wurde deshalb sogar schon mal für den Playboy angefragt – lehnte aber ab!

Das gab die 24-Jährige in einem Q&A auf Instagram preis. Ein neugieriger Fan wollte unbedingt wissen, ob Lisa sich für den Playboy ausziehen würde – die Antwort lautet wohl nein: "Habe ich schon abgelehnt", erzählte die Fitness-Liebhaberin. Das bedeute allerdings in keinster Weise, dass sie das nicht gutheißen würde: "Ich finde es absolut nicht schlimm, wenn es andere machen und empfinde die Bilder [auch als] sehr ästhetisch." Sie habe sich da aber persönlich einfach nicht gesehen.

Dass sie nackte Haut und Freizügigkeit per se nicht schlimm findet, hatte Lisa zuvor bereits des Öfteren auf Instagram betont: Früher habe sie sich einschränken lassen durch die Meinungen anderer, das sei nun allerdings zum Glück nicht mehr so: "Wenn du dich gerne freizügig kleidest, dann tue es", appellierte sie daher an ihre Fans.

Lisa Del Piero

Lisa Del Piero im Oktober 2020

Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

