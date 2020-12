Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28) mussten sich offenbar erst wieder aneinander gewöhnen. Durch ihre Teilnahme an Temptation Island V.I.P. waren die beiden mehrere Wochen getrennt: Nachdem das Finale bereits über die Bildschirme flimmerte, ist klar: Das Love Island-Paar ist auch jetzt noch glücklich zusammen. Die Wiedersehensfreude war zwar groß, doch zurück in der Realität lief es zunächst nicht ganz so rund. Stephi und Julian mussten kleine Streitigkeiten überwinden.

Schon auf dem Weg zum Flughafen nach der Sendung sei eine Diskussion zwischen den Turteltauben ausgebrochen, wie sie Promiflash verraten. Julian habe von seiner Partnerin wissen wollen, warum sie überhaupt eine Sekunde an ihm gezweifelt habe. "Ich konnte ihm nicht wirklich eine Antwort geben, weil ich manipuliert wurde. Das hat ihm als Antwort aber nicht gereicht", erinnert sich die Blondine an das Gespräch. Danach sei ein Streit zwischen ihnen ausgebrochen.

Die ungewöhnliche Situation in der Show hat das Pärchen offenbar viele Nerven gekostet, kein Wunder, dass man da mal aneinandergerät. Die ersten Tage zurück in Deutschland hätten sie total ausgelaugt im Bett gelegen. "Wir hatten keine Antriebskraft für gar nichts, wir waren einfach nur kaputt von allem", erklärt der tätowierte Bartträger. Es habe einige Zeit gedauert, bis sie wieder Kraft geschöpft hatten.

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz 2019

TVNOW Stephi Schmitz und Julian Evangelos bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / stephifashion Die "Love Island"-Stars Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

