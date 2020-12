Trotz Missgunst halten Stephi (26) und Julian (28) zusammen! Die beiden Reality-TV-Stars hatten sich 2017 bei Love Island kennen- und lieben gelernt. Seitdem sieht man das Paar fast überall gemeinsam, so auch 2018 bei Das Sommerhaus der Stars. Vor Kurzem stellten sie dann ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe – und meisterten das Experiment mit Bravour! Im Promiflash-Interview sprachen die beiden jetzt über ihre Liebe und bieten ihren Hatern die Stirn.

"Als wir uns vor drei Jahren [...] kennengelernt haben, hat keiner an uns geglaubt. Alle haben gesagt, das wäre nur für den Fame", stellt Julian verärgert fest. Er und auch Stephi hätten Hass-Nachrichten bekommen und viele wünschten ihnen nur das Schlechteste. "Und was ist passiert? Wir sind jetzt dreieinhalb Jahre zusammen und glücklich. Und das in der heutigen Zeit. Wir sind ein Team", stellte er im Promiflash-Interview klar. Und auch Stephi ist überglücklich, dass sie Julian immer noch an ihrer Seite hat. "Mich hat 'Temptation Island' einfach noch mehr darin bestätigt, dass wir beide zusammengehören. Egal, was passiert", stellte die Blondine im Gespräch klar.

Vor allem Stephi scheint allerdings froh darüber zu sein, dass die Flirt-Show endlich vorbei ist! Sie habe Julian zwar vertraut, aber sich dennoch in der Sendung manipulieren lassen, wie sie selbst zugibt. "Ich bin, was Julians und meine Beziehung anbelangt, einfach supersensibel und hatte große Angst, dass alle Frauen in der Villa auf ihn einreden und ihn überzeugen, dass ich die falsche Frau sei", erklärte sie ihre Unsicherheiten im Promiflash-Interview.

TVNOW Stephi Schmitz und Julian Evangelos bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / stephiefashion Stephi Schmitz und Julian Evangelos

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz und Julian Evangelos in Köln

