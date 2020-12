Cara Delevingne (28) gab nun ein überaus privates Detail preis! Die 28-Jährige ist eines der gefragtesten Models weltweit – und seit Kurzem auch noch Miteigentümerin der Sexspielzeugmarke Lora DiCarlo. Dass die Laufstegschönheit schon lange offen und gerne über das Thema Sex spricht, ist kein Geheimnis. In einer Fragerunde mit ihren Fans auf Social Media verriet Cara jetzt, welches Sextoy sie selbst am liebsten im Bett benutzt.

Auf Instagram wollte ein Fan von Cara wissen, welches Spielzeug der Marke Lora DiCarlo sie am ehesten weiterempfehlen würde. Daraufhin postete das Model ein Bild eines Vibrators und offenbarte, dass sein Lieblingsspielzeug "The Baci" heißt und umgerechnet rund 140 Euro kostet. Aber das war nicht das Einzige, was Caras Follower wissen wollten. Eine weitere Frage lautete, was sie mit ihren Sexutensilien tut, wenn sie auf Reisen geht. "Ich verstaue sie in einem kleinen Beutel. Aber es gibt keinen Grund, sich für sein Spielzeug zu schämen", antwortete die 28-Jährige.

Miteigentümerin einer Sexspielzeugfirma zu sein, war schon lange ein Traum des Victoria's-Secret-Models. In einem Cosmopolitan-Interview erzählte Cara vor einigen Wochen: "Es war ein langer Weg dahin. Es gab eine große Marktlücke für Frauen in diesem Bereich für von Frauen geführte Unternehmen. Mit Lora werden nun meine kühnsten Träume wahr."

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Model

Anzeige

SIPA PRESS / Action Press Cara Delevingne bei der Premiere von "Carnival Row"

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de