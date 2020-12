Tristan Thompson (29) teilt Einblicke in seinen Alltag als Daddy! Bevor Töchterchen True Thompson (2) im April 2018 das Licht der Welt erblickte, wurde der Basketballprofi 2016 bereits zum ersten Mal Vater. Aus der Beziehung mit Model Jordan Craig ging der inzwischen vierjährige Sohn Prince Thompson hervor. Während man den gemeinsamen Nachwuchs mit Khloé Kardashian (36) öfter vor der Kamera sieht, gibt es kaum Schnappschüsse mit seinem älteren Kind – jetzt teilte Tristan jedoch seltene Aufnahmen mit seinem Sohnemann!

Via Instagram zeigte sich Tristan nun total ausgelassen in einer Reihe von Bildern neben Sohn Prince. Anlass für die Veröffentlichung der besonderen Selfies: Der Sprössling des Sportlers hatte Geburtstag! "Alles Gute Princey! Ich bin so ein glücklicher Papa, dich als Sohn zu haben", schwärmte der 29-Jährige. Dabei begeistere ihn besonders Herz und Seele seines kleinen Jungen.

Und auch in Sachen Patchworkfamilie könnte es bei Tristan und seinen Kids offenbar kaum besser laufen. "Deine Schwester hat so viel Glück, einen großen Bruder wie dich zu haben, der sie im Auge behält und beschützt. Papa liebt dich, Baby", schrieb der gebürtige Kanadier stolz.

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompsons Sohn Prince

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Söhnchen Prince

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Basketballprofi

Anzeige

Würdet ihr gerne weitere Schnappschüsse von Tristan und seinem Spross sehen? Ja, der Kleine ist echt süß! Nee, lass mal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de