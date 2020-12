Hatte Herzogin Meghan (39) vor ihrer Ehe einen heißen Flirt mit einem Castingshow-Star? Die ehemalige Schauspielerin ist seit 2018 superglücklich mit Prinz Harry (36) verheiratet. Mit dem royalen Rotschopf hat die Brünette zudem einen Sohn – der kleine Archie Harrison (1) ist ihr ganzer Stolz. Jetzt machen jedoch Gerüchte über die Vergangenheit der Beauty die Runde: Tauschte Meghan etwa SMS mit dem X Factor-Sieger Matt Cardle (37) aus, bevor sie Harry traf?

Das enthüllte der Musiker selbst nun gegenüber The Sun on Sunday: "Es war einfach eine seltsame Situation. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam!" Der Flirt der beiden hätte dem Web-Magazin zufolge 2015 begonnen, nachdem Meghan den Sänger via Social Media kontaktiert hatte. Zu einem Treffen sei es aber nicht gekommen, wie Matt erklärte: "Das Leben hat einen Kurs und das war nicht meiner!" Stattdessen hätte er damals seine Freundin Amber Hernaman kennengelernt, mit der er noch heute zusammen ist – und für sie die aufkeimende Liaison mit Meghan beendet.

Und auch Meghan blieb anschließend nicht allzu lange allein: 2016 wurde sie Berichten zufolge bei einem Blind Date mit Harry verkuppelt – ein Jahr später folgte die Verlobung, wieder ein Jahr darauf die Hochzeit und ihre Schwangerschaft. Söhnchen Archie wurde schließlich im Mai 2019 geboren.

