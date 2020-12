Heidi Klum (47) scheint in ihrer Freizeit mit einfachen Dingen zufriedenzustellen zu sein! Erst vor Kurzem hat sich einiges für sie und ihre älteste Tochter Leni (16) verändert – bislang war die Germany's next Topmodel-Chefjurorin sehr darauf erpicht, die Privatsphäre ihrer Kinder besonders zu schützen. Nun erlaubte sie der 16-Jährigen jedoch den Schritt in die Öffentlichkeit. Im Rahmen von Lenis ersten Interviews mit Vogue Germany, deren Cover sie zusammen mit ihrer Mutter ziert, verraten die beiden einige Details aus dem Familienleben: Unter anderem reichen Heidi für einen gelungenen Sonntag ihre Familie, gegrilltes Essen und ein Sonnenbad aus!

In dem auf YouTube veröffentlichten Interview-Clip stellen sich Heidi und Leni gegenseitig Fragen. Unter anderem auch die, wie für Heidi denn ein gelungener freier Sonntag aussehe. "Barbecue, Tom, Kinder und sonnen. Mit Sonnencreme natürlich", lautete die einfache Antwort der Laufstegschönheit. Aber auch Snacks sind die beiden in ihrer Freizeit nicht abgeneigt: Während Heidi Eiscreme mit Haselnüssen liebt, mag Leni am liebsten süßen Bubble-Tea.

Weil zu Heidis perfektem Sonntag ihre Kinder dazugehören, muss sie sich an vielen Wochenenden aber offenbar gedulden, bis ihr Kids-Quartett aufgestanden ist. Zumindest ließ die Teenagerin im Gespräch durchblicken, dass sie gerne lange schläft: "Ich mache dir schon Frühstück, bevor du überhaupt aufstehst", stellte Heidi fest. Danach gehe es für die 47-Jährige aber gerne wieder in die Federn: "Jeden Tag bist du mit Tom (31) im Bett. Die Tür ist immer geschlossen und du schläfst", plauderte Leni freimütig über Heidis Beziehung mit dem Tokio Hotel-Gitarristen aus.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz, 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern am GNTM-Set

