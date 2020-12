Süßes Familien-Update von Kylie Jenner (23)! Wer der Reality-TV-Beauty auf Social-Media folgt, weiß: Sie liebt ihre kleine Tochter Stormi (2) heiß und innig – und stellt das auch offen zur Schau! So scheint die putzige Zweijährige neben ihren heißen Selbstporträts ihr absolutes Liebslingsmotiv zu sein. Doch jetzt setzt die Beauty-Unternehmerin ausnahmsweise mal einen anderen Kardashian-Jenner-Spross in Szene: Auf zauberhaften neuen Fotos posiert Kylie mit ihrem Neffen Psalm (1)!

Via Instagram veröffentlichte die 23-Jährige drei Fotos mit dem jüngsten Sohn ihrer Schwester Kim Kardashian (40) und deren Mann Kanye West (43): Kylie trägt Psalm auf dem Arm und posiert mit ihm wie ein Profi. Besonders cool: Der kleine Lockenkopf und seine Tante tragen Partnerlook! So sind beide in weiße Jogginganzüge gekleidet. In der Bildunterschrift schrieb die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit schlicht: "Die coole Tante" – ein Seitenhieb gegen ihre Schwestern Kendall Jenner (25) und Co.?

Aus den Kommentaren unter dem Beitrag geht deutlich hervor: Psalm stiehlt seiner berühmten Tante hier komplett die Show! So beziehen sich die meisten Nachrichten auf ihn: "Wow! Er ist so ein Süßer! Und so groß geworden", schwärmt eine Followerin. "Schaut euch Psalm an! So ein Hübscher", schreibt eine weitere.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Neffe Psalm West

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Neffe Psalm West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Psalm West im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de