Im großen Finale von The Voice of Germany werden die Kandidaten nicht alleine auf der Bühne stehen! Bereits am 20. Dezember findet die letzte Runde in dem Gesangswettbewerb statt. In der Live-Show werden Das Duo Mael und Jonas, Alessandro Pola, Tosari Udayana, Paula Dalla Corte und Oliver Henrich noch einmal beweisen, was sie drauf haben. Dabei bekommen sie allerdings prominente Unterstützung: Jedes Talent wird mit einem Musikstar auftreten!

Wie Sat.1 in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird jeder Finalist drei Mal vor die Coaches treten. Eine dieser drei Performances ist jeweils ein Duett mit einem Gaststar. Paula wird zum Beispiel mit Sarah Connor (40) deren neuen Song "Bye Bye" singen. Mael und Jonas treten mit Michael Patrick Kelly (43) und Tosari mit Joy Denalane (47) auf. Alessandro performt das Lied "Arcade" mit ESC-Star Duncan Laurence (26) und Oliver wird die Bühne gemeinsam mit Ex-The Voice Kids-Kandidatin Zoe Wees rocken.

Außerdem wartet auf die Gesangstalente noch jeweils ein Auftritt mit ihren Coaches. Zum Schluss gibt dann noch mal jeder Teilnehmer in einer Solo-Performance Vollgas auf der Bühne. Die Zuschauer können dann telefonisch, per SMS oder auch online für ihren Favoriten abstimmen.

