Romee Strijd (25) zeigt sich ganz uneitel! Anfang des Monats wurde der langersehnte Traum der Laufstegschönheit wahr: Sie und ihr Mann Laurens van Leeuwen (30) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr kleine Tochter Mint erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Seitdem hat das Victoria's Secret-Model schon so manchen Einblick in seinen neuen Alltag als Mama gegeben. Rund zwei Wochen nach der Geburt präsentierte Romee nun erstmals ihren After-Baby-Body.

Die Dänin wurde zuletzt offenbar vermehrt von ihren Followern gefragt, ob sie ihren Körper nach der Geburt in ihren YouTube-Videos verstecke. Das verneinte Romee jetzt in ihrer Instagram-Story: "Das tue ich definitiv nicht. Ich bin so dankbar dafür, dass dieser Körper diesen kleinen Menschen geschaffen hat", stellte sie klar, während sie in einem Video den aktuellen Zustand ihres Körpers wenige Wochen nach der Geburt zeigt.

Romees Bauch hat sich zwar schon deutlich zurückgebildet, trotzdem ist aber noch immer gut zu erkennen, dass sich darin vor Kurzem noch ein Baby befand. Und das findet die Beauty auch total in Ordnung. "Ich gebe meinem Körper all die Zeit, die er benötigt, um sich zu erholen, keine Eile", betonte sie.

Instagram / laurensvleeuwen Romee Strijd mit ihrer Tochter Mint

Instagram / romeestrijd Romee Strijd, Dezember 2020

Getty Images Laurens van Leeuwen und Romee Strijd bei der Victoria's Secret Fashion, 2018

