Dieses Foto begeistert die Fans! Erst am Freitag bestätigte Romee Strijd (25) mit einem zuckersüßen Schnappschuss, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Viele Infos zur Geburt gibt es bislang nicht – dafür liefern die Victoria's Secret-Beauty und ihr Mann Laurens van Leeuwen (30) niedliche Einblicke aus ihrem Alltag als stolze Eltern. So wie jetzt, als der frischgebackene Papa einen sehr intimen Moment seiner Frau und seines Babys im Netz teilt.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht Laurens nun eine sehr niedliche und intime Mutter-Tochter-Aufnahme. Auf dem Foto sitzt Romee mit kuscheligen Socken vor einem Weihnachtsbaum und stillt ganz entspannt ihre kleine Tochter. Der Fotograf war wohl wahrscheinlich Laurens höchstpersönlich, der zu diesem Bild ganz vernarrt schreibt: "Stolzer Vater und Partner. Liebe meine Mädels." Unzählige Follower liken den Beitrag begeistert und hinterlassen liebe Kommentare – und auch das Model kommentiert den Post. "Ich liebe dich", hält Romee fest und schließt ihre Liebeserklärung mit zahlreichen Herz-Emojis ab.

Übrigens hat das Paar schon verraten, wie ihr Mädchen heißt. Die Kleine hört auf den niedlichen Namen Mint van Leeuwen. "Ich bin so glücklich, dich endlich in meinen Armen halten zu können. Wir sind so verliebt in dich", schwärmte die 25-Jährige, als sie die Geburt bekannt gab.

Getty Images Laurens van Leeuwen und Romee Strijd bei der Victoria's Secret Fashion, 2018

Instagram / laurensvleeuwen Romee Strijd mit ihrem Mann Laurens

Instagram / romeestrijd Collage: Romee Strijd mit ihrem Baby

