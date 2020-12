Für die Harrisons hat das Warten endlich ein Ende. Bereits vor einer Woche starteten Sarah (29) und Dominic Harrison (29) mit ihren Töchtern Mia (3) und Kyla ihr großes Abenteuer: Die vierköpfige Familie wanderte nach Dubai aus. Ihre neue Bleibe konnten sie bislang noch nicht beziehen, da ihre Villa noch nicht eingerichtet war. Deshalb schliefen sie bisher im Hotel. Jetzt konnten die vier aber endlich in ihr neues Zuhause einziehen.

"Oh mein Gott, wir sind einfach da! Unser neues Zuhause", freute sich die Blondine in einem neuen YouTube-Video. Als das Paar endlich sein eingerichtetes Heim betritt, kommt es aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Viel wollen die beiden ihrer Community allerdings noch nicht zeigen, da noch einige Möbelstücke und auch ihre "persönliche Note" fehlen würden. Auf eine ausführliche Roomtour müssen die Fans also noch etwas warten. "Die Schlüsselübergabe war jetzt erfolgreich und es ist einfach so schön", schwärmte Sarah weiter.

Bei dem Umzug und der neuen Situation ist Stress natürlich vorprogrammiert, vor allem das Kofferpacken stellte das Pärchen vorab auf eine harte Probe. Während Domi versuchte, die letzten Klamotten in den Gepäckstücken zu verstauen, gab ihm seine Liebste dabei Tipps – die wollte er aber offenbar nicht hören. "Lass mich in Ruhe", raunzte er sie an. Dass die beiden die Situation aber mit Spaß nehmen, zeigte nicht nur Sarahs entspannte Reaktion, sondern auch das Grinsen im Gesicht des 29-Jährigen.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Kyla und Mia

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTuber

