Vivian Cole musste schon früh anfangen zu kämpfen! Die schöne Münchnerin wurde in diesem Jahr durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel, wo sie den neunten Platz belegte, einer breiten Masse bekannt. Bereits in der Castingshow war die Beauty ganz offen mit ihrer Erkrankung umgegangen: Im Alter von neun Jahren wurden bei ihr Depressionen und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Nun schilderte Vivian, was es für ein Kind bedeutet, eine solche Diagnose zu erhalten.

"Mit neun ging ich schon eine Weile zu verschiedenen Psychologen und hatte einige Klinikaufenthalte hinter mir. Man hat halt einfach gemerkt, mit dem Kind stimmt etwas nicht", erinnerte sich die 22-Jährige in dem "Freunde fürs Leben"-Podcast "Kopfsalat" zurück. Ihr Verhalten sei von vielen aber zunächst nicht ernst genommen worden. "Damals war ich ein hoffnungsloser Fall für andere", so die Beauty, die lange nicht wusste, was mit ihr los ist: "Ich hatte nicht viele Freunde, für mich war immer alles sehr dunkel. Ich hatte das Gefühl, alle anderen strahlen und können Kind sein, aber ich bin in meiner Wolke drin."

Die Diagnose machte es Vivian allerdings noch schwerer. "Das war erschreckend für mich, wenn man mit so vielen Fremdwörtern um sich haut", gab sie in dem Gespräch zu. Im Zuge der Erkrankung verletzte die gelernte Make-up-Artistin sich auch lange selbst. Im April gab sie an, seit rund sieben Jahren selbstverletzungsfrei zu sein.

