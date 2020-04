Vivian Cole spricht offen über eine dunkle Phase ihrer Vergangenheit! Die Kandidatin der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel steht offen dazu, jahrelang an Depressionen gelitten zu haben. Die Münchnerin hatte in dieser Zeit Suizid-Gedanken und verletzte sich auch selbst. Wegen der Narben an ihren Oberarmen hätten Mitmenschen sie angefeindet, eine zusätzliche Belastung! Heute fühlt Vivian sich stabil. Aber wann hat sie aufgehört, sich selbst zu verletzen?

Die TV-Bekanntheit beantwortet in ihrem allerersten YouTube-Clip die Fragen ihrer Fans zu ihren Depressionen und gewährt dabei ganz intime Einblicke. In dem fast 40-minütigen Video verrät Vivian: "Ich bin jetzt so sechs bis sieben Jahre selbstverletzungsfrei." Sie habe einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört. Den Grund könne sich die 21-Jährige selbst kaum erklären. "Ich habe einfach gemerkt, dass es mir nichts bringt. Ich wusste zwar schon immer irgendwo, dass es mir nichts bringt, aber der Drang war eben immer da."

Die Hair- und Make-up-Artistin vergleicht ihr selbstverletzendes Verhalten mit der Sucht eines Rauchers: "Das ist so, wie wenn jemand raucht und weiß, das Rauchen tut ihm nicht gut, aber er muss einfach rauchen." Wie ein Raucher es schaffen könne, sich das Rauchen abzugewöhnen, habe auch Vivian aufgehört, sich selbst zu bestrafen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / vivian.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Vivian Cole

Instagram / vivianelizabeth_ Vivian Cole in den Hollywood Hills 2019



