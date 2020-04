Kann sie jetzt positiv in die Zukunft blicken? In ihrem jungen Leben musste die Germany's next Topmodel-Kandidatin Vivian Cole schon so manchen Tiefschlag verkraften. Nicht nur, dass sie in einem Heim aufwuchs – sie kämpft auch schon seit Jahren gegen Depressionen. In einem intimen fast 40-minütigen Video verrät die Münchenerin nun: Sie hatte außerdem mal einen schweren Autounfall und erlitt ein Trauma.

"Mein Weg in ein glückliches Leben" ist der hoffnungsvolle Titel des Clips auf ihrem YouTube-Kanal. In einer ausführlichen Q&A erklärt die Reality-Show-Teilnehmerin, wie sich der Autounfall ereignet hat, in den sie mit 17 verwickelt wurde. Drei Fahrzeuge seien frontal aufeinandergeprallt. Fünf Menschen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Zur Veranschaulichung blendet das angehende Topmodel ein Foto ein, das ihren komplett ramponierten Wagen zeigt. "Es hat mich sehr traumatisiert, so sehr, dass ich dann auch zur Therapie gegangen bin", gesteht die TV-Bekanntheit. Dort habe sie ihre posttraumatische Belastungsstörung behandeln lassen.

Mit 19 fällte sie dann die Entscheidung: Sie werde nach München ziehen, um ihre Ausbildung zur Hair- und Make-up-Artistin zu beginnen. Seitdem habe sie versucht, ihr komplettes Leben um 180 Grad zu wenden. Der finale Schritt war, sich ihren Traum von einer Modelkarriere zu erfüllen.

Instagram / vivianelizabeth_ Vivian Cole in München im Oktober 2018

Instagram / vivianelizabeth_ Vivian Cole in den Hollywood Hills 2019

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"



