Für Vivian Cole hat es in Folge 13 nicht mehr gereicht. Die Germany's next Topmodel-Kandidatin musste am Donnerstag zusammen mit ihren Konkurrentinnen ein Höhen-Shooting bewältigen und im Anschluss eine heiße Pussycat Dolls-Perfomance hinlegen. Die Münchnerin überzeugte am Ende weder die Modelmama Heidi Klum (46) noch Gastjurorin Nicole Scherzinger (41) und musste ihre Koffer packen. Im Netz äußert sie sich nun zu dieser Entscheidung.

"Wenn ich sterbe, möchte ich einen pinken Grabstein mit Glitzer", schreibt Vivian in einem Instagram-Post und greift damit den Spruch auf, den sie während ihres letzten Shootings gesagt hatte, bevor sie aus einigen Metern Höhe in die Tiefe sprang. "Vivian war 'ne coole Socke", hätte sie gerne als Inschrift gehabt, offenbarte sie in der Show auf Heidis Nachfrage. Außerdem verrät sie, dass sie immer noch etwas traurig sei über ihren Exit, findet aber auch: "Diese coole Socke hat den neunten Platz belegt und ist ziemlich stolz auf sich."

Ihre Fans sind von Heidis Entschluss ebenfalls enttäuscht und stärken der Laufsteg-Schönheit den Rücken. Auch prominente Unterstützung erhält sie dabei: "Baby, du warst wunderbar. Du wirst deinen Weg gehen. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe", betonte Queen of Drags-Star Katy Bähm (26).

Anzeige

Instagram / vivian.gntm2020.official Vivian, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / vivianelizabeth_ Vivian Cole in den Hollywood Hills 2019

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de