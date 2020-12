Was geht in Lisa und Michael kurz vor dem großen Finale von Hochzeit auf den ersten Blick vor? Heute Abend entscheidet sich: Welche Paare bleiben nach ihrer Trauung auch weiterhin zusammen – und bei welchem Paar ist das gewagte TV-Experiment gescheitert? Mit von der Partie: Flugbegleiterin Lisa und Key Account Manager Michi. Im Promiflash-Interview verraten die beiden jetzt, was ihnen bei dem Gedanken ans Finale durch den Kopf geht. Macht sie der bevorstehende Abend nervös?

Ganz und gar nicht – im Gegenteil! Promiflash will von Lisa und Michael wissen: Mit welchen Gefühlen geht ihr ins Finale? "Mit positiven Gefühlen, da wir beide wissen, was wir wollen und uns auch permanent austauschen, beziehungsweise über alles reden", beteuern die Eheleute. Bevor die zwei ihre Entscheidung – für die Ehe oder aber für die Scheidung – offiziell verkünden müssen, haben sie sich unter vier Augen mit Paartherapeutin Beate Quinn getroffen. Wie die Stimmung zwischen ihnen nach dem Gespräch war? "Die Stimmung an und für sich war harmonisch", versichern die 30-Jährige und ihr fünf Jahre älterer Partner.

Zugegeben: Eine gänzlich andere Reaktion hätte die Fans der Sendung wohl auch überrascht. Schließlich machten die beiden Kandidaten bereits im Laufe der Staffel einen sehr ehrlichen und offenen Eindruck. Gerade Lisa suchte sofort das Gespräch, wenn sie sich unwohl fühlte.

"Hochzeit auf den ersten Blick" seit dem 4. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Lisa und Michael nach seiner Hochzeitsnacht

@Sat.1/Christoph Assmann Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Braut

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Michael und Lisa in ihren "Hochzeit auf den ersten Blick"-Flitterwochen

