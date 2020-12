Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben ihren zweiten Mega-Deal unterzeichnet. Nur sechs Monate nach ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus unterschrieben die Sussexes einen mehrjährigen Vertrag mit dem Streamingriesen . Damit haben es sich die beiden nach dem Rückzug von ihren royalen Verpflichtungen ermöglicht, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ein Deal reicht den beiden aber offenbar nicht aus – nun haben Harry und Meghan außerdem einen Vertrag mit einem Streamingdienst unterzeichnet.

Spotify hat auf seiner Website die künftige Zusammenarbeit mit Meghan und Harrys Produktionsfirma "Archewell Audio" bestätigt. Am Dienstag wurde bereits ein Trailer-Clip ihres Podcasts veröffentlicht, in dem Harry sagte: "Sollen wir anfangen? Ladies First?" "Nein. Sag du es, weil ich denke, dass es mit deinem Akzent wirklich gut klingt", antwortete Meghan. Zu den genauen Bedingungen des Vertrages wurde nichts bekannt gegeben, aber das Paar soll wohl mehrere Podcasts produzieren und hosten. Meghan und Harry freuen sich bereits auf die Zusammenarbeit und erklärten: "Angesichts der Herausforderungen von 2020 gab es nie einen wichtigeren Zeitpunkt dafür, denn wenn wir uns hören und die Geschichten des anderen hören, werden wir daran erinnert, wie eng wir alle miteinander verbunden sind."

Laut Spotifiy soll noch in diesem Jahr eine Feiertags-Spezialfolge veröffentlicht werden. Die erste vollständige Serie von Archewell Audio wird dann 2021 erscheinen. Spotifys Chief Content Officer Dawn Ostroff sagte: "Dass sie die außergewöhnliche Kapazität von Podcasts auf Spotify nutzen und gleichzeitig versuchen, Unterrepräsentierten eine stärkere Stimme zu geben, ist ein Beweis für ihre Wertschätzung für das Potenzial des Audio-Storytelling."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de