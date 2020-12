Elena Miras (28) lässt sich von Mike Heiters neuer Beziehung nicht beirren! Nachdem bereits einige Zeit spekuliert worden war, ließ der einstige Love Island-Kandidat am Dienstag die Bombe platzen: Er ist tatsächlich mit der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin Laura Morante (30) zusammen. Etwa zeitgleich mit dem großen Liebes-Outing kündigte seine Ex eine Social-Media-Pause an – nun meldet sich Elena aber doch schon wieder zurück!

In ihrer Instagram-Story verrät Reality-TV-Beauty, dass sie in den vergangenen Tagen mit einigen Dingen habe fertig werden müssen – stellt aber sofort klar, dass es dabei nicht um Mike und Laura ging: "Aber nicht das, was jetzt alle gedacht haben, dass es ein gewisses Thema betrifft, das war eine ganz andere Sache." Nun gehe es ihr aber wieder gut und sie fühle sich "gestärkt". "Mich kann und wird nie etwas kaputtmachen können. Ich bin eine sehr starke Person und so etwas wirft mich auf keinen Fall aus der Bahn. So etwas trifft jeden Menschen und auch mich, aber so etwas wird mich niemals kaputtmachen."

Auch in einem Post macht Elena noch einmal deutlich, wie viel Kraft in ihr steckt: "Ich habe mir nie erlaubt aufzugeben, weil ich an mich glaube", so die Brünette. Nichtsdestotrotz wolle sie nun noch "stärker sein als je zuvor", um alles zu erreichen, was sie sich vornimmt und ist dabei völlig optimistisch: "Und ich werde es schaffen!", schreibt sie.

TVNOW / Stefan Gregorowius Elena Miras und Mike Heiter, Moderatoren von "Just Tattoo Of Us"

Instagram / elena_miras Elena Miras, November 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras im Mai 2020

