Was für ein seltener Anblick! Kylie Jenner (23) liebt es, ihre Frisur zu ändern und sorgt mit grellen und auffälligen Perücken oder Haarverlängerungen immer wieder für Überraschungen. Nach Blond und Braun zeigte sich die Beauty in diesem Jahr auch schon mit hellgrünen, rosafarbenen, wasserstoffblonden, lilafarbenen, gelben und schwarzen Haaren. Doch welche Frisur hat die Reality-TV-Teilnehmerin eigentlich wirklich? Auf Social Media präsentierte Kylie ihren Fans nun ihre "echten" Haare.

In ihrer Instagram-Story filmte sich die 23-Jährige mit ihrer natürlichen Mähne und schrieb dazu: "Mein echtes Haar ist süß. Ich sollte ihm mehr Liebe geben." In dem Clip war der Keeping Up With The Kardashians-Star mit dunkelroten, schulterlangen Haaren und Spangen zu sehen, die ein paar Strähnen aus ihrem Gesicht klemmten. Während sich Kylie mit der Hand eine Locke aus dem Gesicht strich, blickte sie sexy in die Kamera. Offenbar scheint sie sich auch mit einer natürlichen Frisur pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen.

Doch nicht nur die Reality-TV-Darstellerin selbst hat offenbar Gefallen an ihrer natürlichen Haarlänge gefunden – auch ihre Fans zeigten sich vom Anblick der Unternehmerin begeistert. Ein User kommentierte ihren natürlichen Look auf Twitter und schrieb: "Sooo süß, wir brauchen mehr Bilder".

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliesnapchat Kylie Jenner mit extrem langer Mähne

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Neffe Psalm West

