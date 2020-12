Sieht Aylen ihren Papa etwa nicht? Schon seit mehreren Wochen ist bekannt, dass Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) kein Paar mehr sind. Ihre Trennung gaben sie zwar anfangs relativ harmonisch bekannt, danach fingen die Love Island-Stars aber an, sich im Netz immer wieder anzugiften. Ob darunter auch ihre gemeinsame Tochter leiden muss? Angeblich soll Elena Mike verbieten, sein Kind zu sehen.

Die ehemalige Dschungelcamperin warf ihrem einstigen Partner immer wieder vor, er habe sich nach dem Liebes-Aus nicht genug um seinen Nachwuchs gekümmert. Im Interview mit Explosiv schilderte der tätowierte Bartträger die Situation aber ganz anders. "Ich versuche halt alles, um mehr Kontakt zu haben, aber es wird nicht immer zugelassen", erklärte Mike. Elena beschuldigte ihn außerdem, dass er bislang noch keinen Unterhalt bezahlt habe, seiner neuen Freundin Laura Morante (30) aber eine teure Designer-Tasche kaufen konnte.

Erst am Dienstag machten der Muskelmann und die Ex-Are You The One?-Kandidatin ihre Beziehung öffentlich. Seit Mitte November sind die beiden nun offiziell zusammen und kennen sich schon aus der gemeinsamen Schulzeit. Damals führten sie immer wieder eine On-Off-Beziehung, bis sie sich 2016 endgültig trennten und jetzt wieder zusammen gefunden haben.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Elena Miras und Mike Heiter, Moderatoren von "Just Tattoo Of Us"

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de