Ganz klar: Lisha und Lou sind ein absolutes Power-Pärchen! Spätestens seit ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars dürfte allen klar sein: Diese beiden bringt so schnell nichts auseinander! Während sich fast alle anderen Paare mindestens einmal heftig gezofft haben – Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) haben sich im Nachhinein sogar getrennt – hielten die YouTube-Stars immer zusammen. Tatsächlich sind die zwei auch schon sehr lange ein gutes Team: So feierten Lisha und Lou jetzt bereits ihren elften Jahrestag!

Anlässlich ihres Liebesjubiläums am 15. Dezember veröffentlichten die beiden jetzt einen rührenden Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal – zu einem gemeinsamen Turtelvideo schrieben Lisha und Lou: "Heute sind wir genau elf Jahre zusammen und das immer noch ohne Trennung! Kein Gefühl der Welt kann beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn man angekommen ist." Weiter erklärten sie: "Das Gefühl, wenn man es zusammen von unten nach oben geschafft hat, sich die größten Träume zusammen erfüllt und das Leben in vollen Zügen genießen kann."

Dann richtete Lisha sich noch direkt an Lou: "Du bist meine Familie, mein Zuhause, mein Ein und Alles. Am Anfang sagten sie alle: 'Das mit den beiden hält nicht lange'... und guck', wo wir heute sind! Ich liebe dich so sehr und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dir." Mit ihren Zeilen rührte die Influencerin sicherlich nicht nur ihren Partner, sondern auch ihre Fans. So finden sich unter dem Beitrag zahlreiche gerührte Kommentare wie: "Ihr zwei seid der letzte Beweis, dass wahre Liebe existiert."

Instagram / lishaandlou_the_originals YouTuber Lou und Lisha im Oktober 2017

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha im Oktober 2020

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou auf Mallorca 2020

